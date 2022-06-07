Бывший главред “Эха Москвы” Венедиктов* оспорил в суде включение его в реестр СМИ-иноагентов

Алексей Венедиктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили журналистам в Черемушкинском суде Москвы.

"Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти", - уточнили в инстанции. Также там добавили, что иск к рассмотрению пока не принят.

Напомним, Венедиктов* был внесен Минюстом России в перечень СМИ-иноагентов в конце апреля 2022 годв. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.

Ранее Венедиктов* сообщил о закрытии радио и сайта "Эха Москвы". По его словам, претензии Генпрокуратуры к радиостанции "не подкрепляются никакими примерами, никакими доказательствами, они голословны и оскорбительны для журналистов и российских граждан». Также Венедиктов усмотрел в решении ведомства "политическую составляющую".

* СМИ, выполняющее функции иноагента