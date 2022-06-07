Захарова заявила, что Евросоюз превратился в "экономический отдел НАТО"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз превратился в "экономический отдел НАТО", который полностью подчиняется воли Соединенных Штатов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне закрытия неба для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся на переговоры в Сербию.

"Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона, - подчеркнула Захарова. - Потому что Европейский Союз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО".

В качестве аргумента дипломат привела слова пресс-секретаря Госдепа США, который в ответ на возмущение Сербии призвал Белград "задуматься над сопряжением политики с Брюсселем и не фокусироваться на несостоявшихся переговорах с Россией".

По словам Захаровой, это говорит о том, что Вашингтон позволяет себе указывать членам ЕС, как им следует поступать, а как – не следует.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич остался недоволен вынужденной отменой визита Сергея Лаврова в балканскую республику. Об этом политик заявил послу РФ в Белграде Александру Боцан-Харченко.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал закрытие неба для самолета главы МИД РФ враждебными действиями ряда стран. По его словам, такие действия "могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время", однако существенно помешать продолжению диалога России "с дружественными странами, такими как Сербия", они не смогут.