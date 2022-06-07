Глава Амурской области Василий Орлов: «В 2022 году планируем реконструкцию шести пришкольных стадионов»

В Амурской области в 2022 году реконструируют шесть пришкольных стадионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье в 2022 году будут отремонтированы шесть пришкольных стадионов, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Глава Амурской области подчеркнул, что заниматься на спортивных площадках смогут не только школьники, но и все желающие.

- В регионе работа по обновлению спортивных объектов активно ведется не первый год. В 2021 только в рамках нацпроекта «Образование» модернизировали 11 спортзалов и 16 стадионов. В 2022 году к сентябрю отремонтируем 8 спортзалов в сельских школах, также планируем реконструкцию шести пришкольных стадионов. На них должны появиться беговые дорожки, футбольные поля и площадки для подготовки к сдаче ГТО. Обновленные школьные стадионы должны быть доступны всем желающим, это принципиально важный момент, - отметил Василий Орлов.

На одном из объектов – стадионе при школе №6 в Тынде на днях начался ремонт. Современная спортивная площадка станет подарком ученикам к новому учебному году: завершить ее ремонт планируют к сентябрю. Стоимость реконструкции оценивается в 53 миллиона рублей, деньги на нее выделили областной и городской бюджеты.

Сейчас строители ведут демонтажные работы. После модернизации стадион превратится в многофункциональную спортивную площадку. Здесь можно будет не только проводить уроки физкультуры, но и полноценно тренироваться. На площадке появится поле для игры в футбол, зоны для игр в баскетбол и волейбол. Кроме того, на стадионе оборудуют воркаут-зону и установят тренажёры. Заниматься спортом на стадионе смогут не только школьники, но и студенты Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта, а также все желающие горожане.

В столице БАМа каждый год приводят в порядок спортивные площадки. В прошлом году в Тынде началась реконструкция стадиона при лицее №8. После ремонта он превратится в тренировочную зону, состоящую из нескольких спортивных площадок. Тренироваться на них смогут ученики лицея, а также жители всего микрорайона.