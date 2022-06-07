Россия отменила все коронавирусные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

РФ отменила все коронавирусные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией Фото: Михаил ФРОЛОВ

РФ отменила все ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении российского правительства.

- Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика, — гласит текст документа.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 03:45 по московскому времени 12 июня 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. В Росавиации отметили, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.