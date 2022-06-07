Один человек пострадал при взрыве в центре Херсона

В центре Херсона произошел взрыв, один человек получил ранение. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в Telegram.

- Во вторник, 7 июня, около 12:40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы, — гласит текст сообщения.

Напомним, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что принятие решения по вопросу вхождения в состав России планируется принять путем всенародного референдума.

До этого появилась информация, что Росгвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности в Херсонской и Запорожской областях. Подразделениями Росгвардии из незаконного оборота изъято 90 единиц огнестрельного оружия, более 34 тысяч боеприпасов, порядка 80 снарядов и более 40 гранат.