КПРФ предлагает разрешить российским вузам добровольное участие в Болонском процессе

Группа депутатов от КПРФ во главе с Зюгановым предложила разрешить российским вузам добровольное участие в Болонском процессе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Законопроект о возвращении специалитета по всем образовательным программам в российских университетах внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Документ опубликован в думской электронной базе во вторник 7 июня, он доступен здесь.
«Представляется целесообразным восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект предполагает добровольное участие российских вузов в Болонском процессе.
Ранее в Минобрнауки заявили об исключении всех вузов России из Болонского процесса.
В ведомстве объяснили, почему решение о выходе принято именно сейчас и каких перемен ожидать, отметив, что на вступительную кампанию-2022 это решение не повлияет.
Также сообщалось, что из Болонского процесса вышли и белорусские вузы.
О том, что такое Болонская система образования, каковы ее плюсы и минусы и почему Россия решила отказаться от европейской модели обучения, узнайте здесь.