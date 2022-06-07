КПРФ предлагает разрешить российским вузам добровольное участие в Болонском процессе

Группа депутатов от КПРФ во главе с Зюгановым предложила разрешить российским вузам добровольное участие в Болонском процессе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект о возвращении специалитета по всем образовательным программам в российских университетах внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Документ опубликован в думской электронной базе во вторник 7 июня, он доступен здесь.

«Представляется целесообразным восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает добровольное участие российских вузов в Болонском процессе.

Ранее в Минобрнауки заявили об исключении всех вузов России из Болонского процесса.

В ведомстве объяснили, почему решение о выходе принято именно сейчас и каких перемен ожидать, отметив, что на вступительную кампанию-2022 это решение не повлияет.

Также сообщалось, что из Болонского процесса вышли и белорусские вузы.

О том, что такое Болонская система образования, каковы ее плюсы и минусы и почему Россия решила отказаться от европейской модели обучения, узнайте здесь.