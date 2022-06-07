В Марьино открылся свой центр госуслуг

Госуслуги и раньше были доступны жителям Марьино. Но центр располагался в соседнем районе, на Совхозной улице. Чтобы добраться до него на общественном транспорте тем, кто живет, например, на Донецкой улице, требовалось минимум полчаса.

- Центр услуг посещает вся моя семья: и мама, и брат, и сестра. И я примерно раз в месяц в него хожу с документами. Правда, пешком далековато – обычно добираюсь на общественном транспорте –около 20 минут, - рассказывает местная жительница Елизавета Ульянова, - А сегодня я увидела, что центр госуслуг открылся прямо рядом с домом. Решила зайти. Он более современный, с широкими коридорами, удобными и просторными местами ожидания. То, что он теперь близко – очень хорошо, но и комфорт немаловажен – все-таки посещаю его довольно часто.

Действительно, новый центр стал без преувеличения своим для жителей Марьино: он открылся в центре района, в здании ТРЦ «Фэнтази парк» на Люблинской,100.

«Доступность и удобство — один из важнейших принципов работы столичных центров госуслуг. Теперь жители района могут оформить все необходимые документы в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района Марьино», - прокомментировала открытие нового центра заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый центр отличается не только простором и современной отделкой, но и функционалом. Как рассказал заместитель директора центров госуслуг Москвы Дмитрий Шульгин, в районном центре предусмотрены два окна приема для маломобильных заявителей. Эти окна шире, чем стандартные. Для родителей с маленькими детьми есть комната матери и ребенка, а также игровая зона.

- В офисе увеличено количество мест самообслуживания в зоне электронных услуг — теперь больше жителей могут бесплатно воспользоваться компьютерами. Посетители могут воспользоваться и дополнительными сервисами, например, проверить здоровье на диагностическом комплексе. А еще – зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. Эту услугу предоставляют все центры госуслуг, но в Марьино есть отдельный кабинет для регистрации брака с зоной для фотосъемки, - рассказал Дмитрий Шульгин.

В новом центре работает мини-кафе, где можно выпить кофе и перекусить. Здесь же можно посмотреть выставку проекта «Москва — с заботой об истории». В первый день работы центра, который открылся 7 июня, все посетители могли стать участниками развлекательной программы, поучаствовать в викторине и получить приз, родители с детьми - посетить творческий мастер-класс.

«Мои Документы» района Марьино работает ежедневно с 08:00 до 20:00.