Названа дата открытия первых точек нового «Макдональдса» в Москве и области

Первые 15 точек нового «Макдональдса» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня Фото: REUTERS

Первые 15 точек нового «Макдональдса» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

- Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Об открытии точек в других регионах РФ будет объявлено позже.

Ранее «Макдональдс» направила заявку в Роспатент для регистрации бренда «Наше место». Это уже восьмая по счету заявка. До этого организация направила запросы на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Точно он», «Это он» и «Компас». Под брендом «Наше место» компания планирует открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос. Пресс-служба «Макдональдса» подчеркнула, что итоговое решение о новом названии пока не принято.

19 мая «Макдональдс» заявил о своем решении продать свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который далее будет управлять всеми ресторанами компании под новым брендом.