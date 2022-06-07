Индия планирует удвоить импорт российской нефти

Власти Индии намерены удвоить импорт российской нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Индии намерены удвоить импорт российской нефти с помощью поставок от компании «Роснефть». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

- Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО «Роснефть», поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой, — уточняется в материале издания.

Ранее обозреватель газеты New York Times Клиффорд Краусс выразил мнение, что нефтяное эмбарго Евросоюза, входящее в шестой пакет санкций против России, больше навредит мировой экономике, чем Москве. Вместе с тем такое развитие событий несет значительно большие риски для мировой экономики, так как возникает реальная угроза дефицита энергоресурсов, которые необходимы для грузоперевозок и сельскохозяйственной техники. Обозреватель также приходит к выводу, что даже после введения эмбарго на нефть из РФ зависимость Европы от российского газа будет «длиться годами».