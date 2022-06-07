Всемирный банк ожидает пика мировой инфляции в середине 2022

Всемирный Банк заявил о пике мировой инфляции в середине 2022 года. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Всемирный банк прогнозирует пик мировой инфляции в середине 2022 года. В последующем темпы инфляции постепенно снизятся, сказано в опубликованном на сайте мирового финансового ведомства во вторник 7 июня докладе.

«Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста», - сказано в документе.

Факторами, которые позволят замедлить темпы мировой инфляции, в ведомстве называют смещение спроса от товаров в сторону услуг, налаживание цепочек поставок и снижение цен на сырье, в том числе на энергоресурсы.

В то же время Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 2,9% ( в январе предполагалось, что этот показатель достигнет 4,1%). Финансовый институт ухудшил и прогноз на 2023 год с 3,2 до 3 процентов.

Причинами, замедлившими экономический рост в 2022 году, Всемирный банк называет коронавирусную пандемию и ситуацию вокруг Украины.

«Многие «встречные ветры», в частности, высокие цены на сырьевые товары и продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики сохранятся», - отмечается в документе.

В то же время президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам рассказал о рекордно низкой безработице в РФ и от том как властям «удалось взять под контроль» и инфляцию.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз превратился в «экономический отдел НАТО».