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Политика7 июня 2022 14:36

Кадыров заявил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР

Глава Чечни Кадыров рассказал о новых тактических приемах российской армии
Мария ПАВЛОВА
Кадыров заявил о массированном наступлении на украинские позиции в ЛНР.

Кадыров заявил о массированном наступлении на украинские позиции в ЛНР.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подразделения российской армии и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских вооруженных сил в Луганской Народной Республике, заявил Рамзан Кадыров. Об этом глава Чечни написал в Telegram во вторник 7 июня.

«Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», - заявил Кадыров, сопроводив свой пост кадрами видео боев, убитых украинских националистов и захваченного чеченскими бойцами вооружения.

«Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают все, что мешает им убежать от неотвратимого наказания», - иронично прокомментировал Кадыров поведение украинских вооруженных формирований.

Готовит ли Киев тайные армии для перелома на фронте, читайте здесь на kp.ru.

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