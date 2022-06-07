Российским экспортерам разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Экспортерам из РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета Фото: REUTERS

Министерство финансов РФ сообщило, что экспортерам разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета с 6 июня 2022 года.

- Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента РФ, — говорится в сообщении ведомства.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи экспортной валютной выручки. Как указывается в документе на портале правовой информации, теперь компании обязаны продавать не менее 50% валюты, полученной от сделок по внешнеторговым контрактам. Ранее этот показатель составлял 80%. До этого Министерство финансов России сообщило, что власти страны смягчили требования для экспортеров по обязательной продаже валютной выручки. Как объяснили в ведомстве, это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.