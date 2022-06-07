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Экономика7 июня 2022 14:45

Российским экспортерам разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Ранее была снижена доля обязательной продажи экспортной валютной выручки
Виктор БАЖЕНОВ
Экспортерам из РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Экспортерам из РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Фото: REUTERS

Министерство финансов РФ сообщило, что экспортерам разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета с 6 июня 2022 года.

- Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента РФ, — говорится в сообщении ведомства.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи экспортной валютной выручки. Как указывается в документе на портале правовой информации, теперь компании обязаны продавать не менее 50% валюты, полученной от сделок по внешнеторговым контрактам. Ранее этот показатель составлял 80%. До этого Министерство финансов России сообщило, что власти страны смягчили требования для экспортеров по обязательной продаже валютной выручки. Как объяснили в ведомстве, это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.