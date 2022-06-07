В России разработают поправки в Трудовой кодекс с учетом санкций Запада

В РФ внесут поправки в Трудовой кодекс с учетом санкций Запада Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил, что «Единая Россия» и Минтруд разработают поправки в Трудовой кодекс с учетом антироссийских санкций.

По словам парламентария, изменения предоставят региональным властям дополнительные полномочия. Исаев напомнил, что почти 30 тысяч иностранных компаний приостановили деятельность в РФ.

- Мы видим хорошо зарекомендовавшие себя практики, которые можно было бы зафиксировать в законодательстве. Также мы договаривались принять решения, которые бы обеспечили более четкое соблюдение коллективных договоров и проверку трудовых соглашений, — отметил Исаев.

Ранее правительство России приняло решение об одобрении проекта федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Отмечалось, что данные изменения внесены в отдельные положения Трудового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

До этого Госдума РФ приняла пакет законопроектов, закрепляющих приоритет Конституции Российской Федерации в трех кодексах: Трудовом, Земельном и Жилищном. Согласно принятым документа, в кодексах теперь прописано, что «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции».