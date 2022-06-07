ЕС приветствует запрет Черногории на пролет самолета Сергея Лаврова

В ЕС заявили, что приветствуют решение Черногории о запрете пролета самолета главы российского МИД над территорией страны. Фото: REUTERS

Евросоюз заявил о поддержке решения Черногории запретить пролет над территорией страны самолета главы российского МИД Сергея Лаврова для визита в Сербию. Об этом во вторник 7 июня заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы приветствуем полное согласие Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая ограничительные меры и их практическое применение, о чем свидетельствует запрет на пролет самолета Лаврова», - сказал Стано в интервью национальному телевидению Черногории.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который планировал посетить Сербию 6-7 июня.

Министр иностранных дел России прокомментировал свой несостоявшийся визит в Белград, заявив, что Черногория и Северная Македония перестали быть независимыми государствами.