В ДНР раскрыли схему украинских военных по вербовке иностранных наемников

Верховный суд ДНР раскрыл схему ВСУ по вербовке иностранных наемников Фото: REUTERS

Пресс-служба Верховного суда ДНР раскрыла схему ВСУ по вербовке иностранных наемников, которых взяли в плен и сейчас судят в республике.

- В 2016 году Эйден Эслин посредством мониторинга сети интернет, изучения действующего законодательства Украины узнал о возможности получения материального вознаграждения за участие в боевых действия на стороне Украины против Донецкой Народной Республики под видом прохождения действительной службы по контракту в Вооруженных силах Украины, — говорится в обвинительном заключении.

В 2018 году Эслин прибыл на Украину и несколько лет принимал участие в боевых действиях на стороне Киева. Отмечается, что наемник регулярно получал вознаграждения в размере около 1 тысячи долларов. При этом период получения вознаграждения не уточняется.

Второй обвиняемый, Шон Пиннер из Великобритании, узнал о наборе наемников от Эслина. Принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ с конца 2019 и получал аналогичное вознаграждение.

Саадун Брагим из Марокко также был приглашен Эслином и воевал против сил ДНР с февраля 2022 года.

Ранее издание Bild сообщило, что наемник из Германии, участвовавший на в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине. Уточнялось, что речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу «Танк». Мужчина получил ранения при обстреле силами России его части, которая располагалась недалеко от Харькова. Наемник скончался по дороге в госпиталь.

До этого французская радиостанция Europe 1 сообщила, что в Харьковской области погиб наемник из Франции. Согласно данным радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Уточнялось, что это первый наемник из Франции, погибший с начала спецоперации РФ на Украине.