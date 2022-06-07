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Политика7 июня 2022 15:50

В ДНР раскрыли схему украинских военных по вербовке иностранных наемников

В обвинительном заключении уточняется, что наемники были завербованы несколько лет назад
Виктор БАЖЕНОВ
Верховный суд ДНР раскрыл схему ВСУ по вербовке иностранных наемников

Верховный суд ДНР раскрыл схему ВСУ по вербовке иностранных наемников

Фото: REUTERS

Пресс-служба Верховного суда ДНР раскрыла схему ВСУ по вербовке иностранных наемников, которых взяли в плен и сейчас судят в республике.

- В 2016 году Эйден Эслин посредством мониторинга сети интернет, изучения действующего законодательства Украины узнал о возможности получения материального вознаграждения за участие в боевых действия на стороне Украины против Донецкой Народной Республики под видом прохождения действительной службы по контракту в Вооруженных силах Украины, — говорится в обвинительном заключении.

В 2018 году Эслин прибыл на Украину и несколько лет принимал участие в боевых действиях на стороне Киева. Отмечается, что наемник регулярно получал вознаграждения в размере около 1 тысячи долларов. При этом период получения вознаграждения не уточняется.

Второй обвиняемый, Шон Пиннер из Великобритании, узнал о наборе наемников от Эслина. Принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ с конца 2019 и получал аналогичное вознаграждение.

Саадун Брагим из Марокко также был приглашен Эслином и воевал против сил ДНР с февраля 2022 года.

Ранее издание Bild сообщило, что наемник из Германии, участвовавший на в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине. Уточнялось, что речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу «Танк». Мужчина получил ранения при обстреле силами России его части, которая располагалась недалеко от Харькова. Наемник скончался по дороге в госпиталь.

До этого французская радиостанция Europe 1 сообщила, что в Харьковской области погиб наемник из Франции. Согласно данным радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Уточнялось, что это первый наемник из Франции, погибший с начала спецоперации РФ на Украине.