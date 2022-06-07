Польша поставит Украине оружие почти на $630 млн

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о намерении поставить оружие на Украину. Фото: REUTERS

Крупнейший за 30 лет военный контракт намерена подписать в ближайшее время Польша. Это будет контракт на поставку оружия Украине, заявил во вторник 7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», - цитирует РИА Новости выступление Моравецкого во время поездки на предприятие ВПК Stalowa Wola.

Польский премьер не уточнил, о каких образцах вооружения идет речь, но заверил, что это будет оружие, которое «очень хорошо протестировано и проверено».

Часть финансирования сделки будет покрыта за счет средств Евросоюза, уточнил Моравецкий.

Ранее депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев рассказал о потерях Киева в живой силе и военной технике. «Мы все оружие Восточной Европы за три месяца на Украине перемололи», - заявил Гурулев.

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