Госдума в первом чтении приняла законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах.

О разработке законопроекта стало известно в апреле 2022 года. Тогда председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что проекте будут уточняться понятия «иностранный агент», «иностранный источник», «иностранное влияние», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иностранным агентом, а также будет введен единый реестр иноагентов вместо существующих на сегодняшний день четырех. Кроме того, определяется порядок включения и исключения из этого реестра.

Позже депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что проект закона предлагает предоставить право иноагентам не использовать маркировку о своем статусе в личных публикациях и материалах, которые не связаны с деятельностью в качестве иноагента.