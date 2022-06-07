Западная компания присвоила 200 российских научных журналов на миллионы долларов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

200 известных российских научных журналов (из них около 100 являются академическими) оказались заложниками обстоятельств. Издания переводятся на английский язык компанией Pleades Publishing. После того, как работы переведены, они направляются в компанию Springer, а уже последняя через свой сайт платно распространяет их по всему миму, получая прибыль.

В год набегает сумма порядка одного миллиона долларов и это только с одного журнала, но до российских изданий и авторов эти деньги не доходят.

Проблема существует давно и многих журналы загнаны в кабальные условия, как оказалось, с ведома Научно-издательского совета РАН. Но почему-то ситуацию предпочитали спускать на тормозах и вот о проблеме громко заявил на прошедшем Общем собрании РАН главный научный сотрудник питерского Физтеха им. Иоффе, член Президиума РАН, академик Андрей Забродский.

Ученый объяснил, что благодаря сотрудничеству с иностранной компанией у российских изданий есть англоязычная версия. Но обязательны условием были ссылки в зарубежных журналах на российские оригиналы.

Но в 2020 году что-то изменилось и Pleades подала на регистрацию в патентном ведомстве США свои права на названия 200 (!) российских журналов, которые переводит на английский язык.

Прошение было согласовано и с этого момента они стали продукцией компании с последующей прибылью.

Есть еще один момент: если раньше за статьи платили читатели, покупая версию на сайте, то теперь за публикацию платит автор, отправляя работу в журнал. Издатель, у которого нет журналов, остается в стороне от финансовых потоков, вот РР и решили обзавестись своими изданиями.

- Они принимают нашу статью в 15 страниц за 3,5 тысячи долларов, автору перечисляют всего 250 долларов. В итоге убытки несет государство, ведь происходи финансирование из казны, - пояснил сайту mk.ru Забродский.

Пока проблема не решается, ученые надеются, что в правительстве услышат их просьбы и помогут избавиться от обременительных контрактов. Тогда появится возможность самим переводить, издавать и на своих серверах хранить научные статьи. Судя по всему, шансы, что вопрос удастся решить в стенах РАН невелик.