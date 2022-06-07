Правительство Украины одобрило марихуану для медицинских целей

На Украине легализовали марихуану, из нее будут делать лекарства. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Украинское правительство одобрило использование марихуаны в медицинских и научных целях. Об этом во вторник 7 июня сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Речь идет о законопроекте «О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности и создания условий для расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате военных действий».

По словам Ляшко, препараты каннабиса будут использоваться для лечения психических расстройств, связанных с последствиями военных действий для ментального здоровья людей.

«Мы понимаем отрицательные последствия военных действий на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», - написал Ляшко в социальных сетях.

Министр добавил, что правительство готовит законодательную основу для обеспечения полного цикла производства таких препаратов на Украине, начиная от выращивания марихуаны. Глава украинского Минздрава подчеркнул, что в препаратах, созданных на основе марихуаны, не будет содержаться веществ, которые могут быть использованы «для рекреационного употребления».

Напомним, правящая партия Украины «Слуга народа» подготовила проект о легализации медицинской марихуаны еще в 2019 году. Предполагалось, что многие парламентарии готовы поддержать инициативу.

Годом позже МВД Украины предложило провести легализацию марихуаны и проституции.

Летом 2021 года Верховная рада отклонила закон о легализации марихуаны на Украине, отправив проект закона на доработку.