Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2022 17:06

Правительство Украины одобрило марихуану для медицинских целей

Препараты каннабиса предполагается использовать для лечения психических проблем после военных действий
Мария ПАВЛОВА
На Украине легализовали марихуану, из нее будут делать лекарства.

На Украине легализовали марихуану, из нее будут делать лекарства.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Украинское правительство одобрило использование марихуаны в медицинских и научных целях. Об этом во вторник 7 июня сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Речь идет о законопроекте «О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности и создания условий для расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате военных действий».

По словам Ляшко, препараты каннабиса будут использоваться для лечения психических расстройств, связанных с последствиями военных действий для ментального здоровья людей.

«Мы понимаем отрицательные последствия военных действий на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», - написал Ляшко в социальных сетях.

Министр добавил, что правительство готовит законодательную основу для обеспечения полного цикла производства таких препаратов на Украине, начиная от выращивания марихуаны. Глава украинского Минздрава подчеркнул, что в препаратах, созданных на основе марихуаны, не будет содержаться веществ, которые могут быть использованы «для рекреационного употребления».

Напомним, правящая партия Украины «Слуга народа» подготовила проект о легализации медицинской марихуаны еще в 2019 году. Предполагалось, что многие парламентарии готовы поддержать инициативу.

Годом позже МВД Украины предложило провести легализацию марихуаны и проституции.

Летом 2021 года Верховная рада отклонила закон о легализации марихуаны на Украине, отправив проект закона на доработку.