Мошенники обновили сценарий обмана и теперь обещают блокировать счета за переводы в недружественную страну

Россиянам напомнили, как вести себя со лже-банкирами Фото: Анастасия Осипова

Жизнь не стоит на месте и все меняется, не дремлют и мошенники, они придумали новый способ отъема денег у россиян. На этот раз в основе сценария лежат геополитические события в мире.

В основном звонки россиянам поступают с других стран, преступники находятся на западе Украины, в Венгрии, Румынии и Польше.

Теперь мнимый сотрудник call-центра банка сообщает своей жертве, что с ее счета производятся попытки перевода средств в недружественную страну. Когда человек начинает интересоваться куда именно, ответ ожидаем – на территорию Украины.

А с недавних пор введена уголовная ответственность за помощь боевикам, так что у человека появляется сразу два страха: лишиться средств и попасть под статью.

Если человек начинает паниковать и просит совета у лже-струдника банка, то злоумышленник выведывает персональную информацию и просит перевести деньги на запасной счет. В итоге все сбережения уходят в пользу мошенников.

- Самое важное правило - будьте бдительны! Ни в коем случае нельзя сообщать никому номера своей банковской карты, коды из SMS и секретные слова – это грозит серьезными финансовыми потерями, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова зампредседателя правительства региона Роман Каратаев.

Тем временем, Минфин предложил блокировать всю цепочку счетов при мошеннических списаниях с карт. Ведомство подготовило законопроект по ускорению обмена информацией по таким делам между ЦБ и МВД. эксперты пока сомневаются, что такой метод будет эффективным, сообщает телеканал "360".

Стоит отметить, что в России после начала спецоперации уменьшилось количество случаев мошенничества с применением IT-технологий. Как сообщили RT в МВД России, до 80% звонков от имени банков совершались с территории Украины.