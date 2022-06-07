Меркель рассказала, почему была против ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году

Меркель рассказала, почему в 2008 году была против ускоренного вступления Украины в НАТО. Фото: REUTERS

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, почему она была против ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. Об этом Меркель заявила во вторник 7 июня в Берлине, отвечая на вопросы журналистов впервые после ухода с должности канцлера.

Меркель назвала среди причин внутреннюю политическую разделенность Украины.

«Украина была тогда [в 2008 году] другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики», - цитирует экс-канцлера ТАСС.

Еще одной причиной Меркель назвала то, что тогдашняя Украина находилась под сильным влиянием олигархов и отметила, что президент Владимир Зеленский достиг определенных успехов в борьбе с коррупцией. Третьей причиной Меркель назвала предположение, что Россия в 2008 году начала бы препятствовать ускоренному вступлению Украины в НАТО, что «не пошло бы на пользу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины сохраняется возможность вступления в НАТО.

В то же время глава Пентагона заявил, что говорить о вступлении Украины в НАТО было бы спекуляцией.