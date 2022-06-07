Глава МИД Черногории Кривокапич назвал неизбежным запрет на пролет самолета Лаврова

Глава МИД Черногории назвал неизбежным запрет на пролет самолета Лаврова над территорией страны и предложил тому ездить на поезде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что правительство и внешнеполитическое ведомство республики приняли «неизбежное» решение, закрыв воздушное пространство для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова, который направлялся с официальным визитом в Сербию. Об этом Кривокапич сказал во вторник 7 июня в интервью каналу RTCG.

Кривокапич добавил, что министр иностранных дел России «мог бы добраться до Сербии на поезде», уточнив, что по маршруту Белград-Москва осуществляется железнодорожное сообщение.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который планировал посетить Сербию 6-7 июня.

Евросоюз поддержал решение Черногории запретить пролет над территорией страны самолету главы российского МИД

Министр иностранных дел России прокомментировал свой несостоявшийся визит в Белград, заявив, что Черногория и Северная Македония перестали быть независимыми государствами.