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Политика7 июня 2022 20:09

Власти Мелитополя сообщили о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России

Глава ВГА города также выразила благодарность России "за помощь и поддержку, которую нам оказывают"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Власти Мелитополя сообщили о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России

Власти Мелитополя сообщили о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России.

"Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму", - говорится в Telegram-канале администрации города.

Данильченко также выразила благодарность России "за помощь и поддержку, которую нам оказывают".

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что принятие решения по вопросу вхождения в состав России планируется принять путем всенародного референдума.

Как ранее писал сайт kp.ru, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что референдумы по присоединению к России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года.