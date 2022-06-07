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Политика7 июня 2022 20:38

Минобороны РФ: ВСУ используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России

Предположительно, Украина использует американские гаубицы М777
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Минобороны РФ: ВСУ используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России

Минобороны РФ: ВСУ используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России

Фото: REUTERS

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Украинские военные используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России.

!В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации", - рассказал он в ходе брифинга.

Накануне власти Белгородской области установили ущерб, нанесенный при минометном обстреле поселка Телкино со стороны украинских военных. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, повреждены мост и территория сахарного завода.

Ранее сообщалось, что после обстрела пограничников со стороны Украины СК России возбудил дело о посягательстве на жизнь военного и уничтожении военного имущества.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.