Раскрыт простой способ снизить риск инсульта Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа американских ученых из Университета Сан-Диего (San Diego State University) провела новое исследование и выяснила, что ежедневная физическая активность с низкой интенсивностью может значительно снизить риск инсульта.

- Легкая физическая активность может включать уборку пылесосом, подметание пола, мытье машины, прогулку, растяжку или игру в мяч, - цитирует Ридус слова ведущий автор исследования Стивена Хукера.

Отмечается, что эксперты изучили данные 7 600 взрослых в возрасте 45 лет и старше. на протяжении всего эксперимента испытуемые носили на бедре специальный прибор - акселерометр, который фиксировал как физическую активность, так и продолжительность сидения без дела.

В итоге ученые обнаружили, что у людей, которые хотя бы немного занимаются любыми физическими упражнениями, риск инсульта снижается, а у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни в течение 13 и более часов в день, он повышается на 44%.