Экс-канцлер Германии Меркель впервые рассказала, почему у нее были приступы дрожи в 2019 году Фото: REUTERS

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней на посту канцлера ФРГ.

"Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн", - рассказала она в интервью телеканалу Phoenix.

Напомним, в 2019 году перед переговорами в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду прослушали национальные гимны стран сидя, что могло быть связано с приступами дрожи главы кабмина ФРГ, которой стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Впервые ей стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Многие медицинские эксперты предполагали, что сильная дрожь может иметь эмоциональную природу и не исключили панических атак.