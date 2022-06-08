Антонов: Россия предпримет адекватные шаги в случае поставки США дальнобойных ракет Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия предпримет адекватные шаги в случае поставки США дальнобойных ракет Украине.

"Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал он в эфире Первого канала.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные страны не планируют удары дальнобойными ракетами по России. По словам политика, Киев не заинтересован в нападении на РФ и намерен вести военные действия только на украинской территории.

Напомним, основными бенефициарами подписанного недавно президентом США Джо Байденом билля о предоставлении Украине помощи в размере 40 млрд долларов станут крупнейшие американские оружейные корпорации.