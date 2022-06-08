Может ли человек заразиться гепатитом А через клубничный чай Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продукты обогащают наш организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Однако некоторые их них могут скрывать в себе угрозу для здоровья. Накануне издание The Hill опубликовало статью о клубничном чае, вызывающем гепатит А. О том, реально ли на самом деле им заразиться при употреблении напитка, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Саввина.

- В статье речь идет о конкретной партии чая. Американское агентство по контролю за пищевыми продуктами проводит расследование. Гепатит А передается фекально-оральным путем, то есть, чтобы им заразиться, человек должен потрогать немытыми после туалета руками еду или посуду, из которой он ест. Либо больной гепатитом человек должен есть из одной посуды со своими друзьями, родственниками, коллегами, - рассказала эксперт "Пятому каналу".

При этом врач акцентировала внимание, что опасность таят в себе не сами продукты, а только конкретная партия.

- Употребляйте любые чаи из любых ягод из любых листьев. Виноваты ни клубника, ни ягоды, а именно конкретная партия, - уточнила она.