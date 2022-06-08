Названа неожиданная причина боли в челюсти по утрам Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-стоматолог клиники The Dent Юлия Савицкая рассказала россиянам, с чем могут быть связаны боли в челюсти, возникающие у людей по утрам.

По словам эксперта, ощущать боль в челюсти после пробуждения человек может из-за сильного сжатия челюстей и ночного скрежета зубами во время сна. Об этом пишет Lenta.ru.

- Пациенты с этим заболеванием чувствуют боли в лице, височно-нижнечелюстных суставах, шее, плечах, спине и ушах. Стираются зубы, появляется чувствительность на сладкое и кислое. Нередко возникает расстройство сна, - объяснила стоматолог.

Однако это не единственная причина. Среди прочего Савицкая отметила неправильный прикус, стрессы, патологии в шейном и грудном отделе позвоночника.

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