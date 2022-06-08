Россияне вместо мяса стали покупать больше круп и овощей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства РФ Леонид Холод рассказал, что теперь россияне стали вместо мяса покупать больше круп и овощей.

По мнению эксперта, объяснить это можно самым простым экономическим законом: если цены на продукты растут быстрее зарплат, то платежеспособный спрос падает. своим мнением он поделился с изданием Lenta.ru.

- Есть товары, при повышении цен на которые спрос на них падает. Они называются эластичными. А есть товары, на которые при увеличении стоимости спрос не падает ни в каком случае - неэластичные. Курица среди мяса была главным товаром неэластичного спроса. Падение спроса на нее означает, что доходы населения уменьшаются. Люди переходят на мучные продукты и на простейшие овощи, - объяснил экономист.

Также Холод добавил, что если доходы граждан будут расти быстрее роста цен на товары, то спрос начнет восстанавливаться.