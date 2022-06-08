Раскрыты главные тренды лета 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким рассказала российским модницам о самых главных трендах этого лета.

Эксперт акцентирует внимание на том, что сейчас в моду возвращаются элементы из каждой эпохи: оверсайз из 90-х, огромные плечи из 80-х, трапециевидные платья из 60-х. Об этом пишет Lenta.ru.

Однако тренд этого лета, который многим крайне сложно принять - радикально низкая посадка, заявила Ким. По словам стилиста, также сейчас очень актуальны различные интересные вырезы.

- Если говорить о брюках, очень актуальны брюки палаццо - широкие прямо от бедра. По юбкам актуальная длина - мини. Очень актуальны юбки со складками, плиссировкой - тоже длины мини, так сказать, юбки американской школьницы, - рассказала эксперт в мире моды.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что летом 2022-го в тренде будет летящая накидка. Она может стать основой для повседневного стиля или дополнением для вечернего лука. Накидка выделит вас из толпы, сделав образ по-настоящему элегантным. Также стилисты рекомендуют добавить в своей гардероб облегающие комбинезоны.