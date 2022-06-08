Крупные банки ожидают снижения ставок по ипотеке до 9-10% годовых к декабрю 2022 года

Крупные банки ожидают снижение ставок по ипотеке до 9-10% годовых к декабрю 2022 года Фото: Влад КОМЯКОВ

После снижения ключевой ставки на 3 процентных пункта 26 мая теперь в России уменьшатся и ставки по ипотеке. К концу 2022 года они будут находиться на уровне 9-10% годовых. К такому выводу пришли эксперты из "Абсолют Банка" и банка "Зенит".

- Мы 30 мая снизили ставки по ипотеке по собственным программам банка на 2 процентных пункта (п.п.). Сейчас минимальная ставка по ипотеке - 13,84% годовых. До 10 июня банк планирует еще одно снижение ставок на 2-2,5 п.п. Мы ожидаем, что ставка по ипотеке в рамках собственных программ кредитных организаций может снизиться до 9-10% к концу года, - объяснили изданию Газета.ru.в пресс-службе "Абсолют Банка".

Тем временем телеканал "360" сообщает, что семьям с тремя и более детьми могут разрешить гасить ипотеку средствами государственной поддержки, если собственниками квартиры будут не только родители, но и дети. Законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении во время весенней сессии.