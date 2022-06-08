Врач объяснил россиянам, что большинство онкозаболеваний лечатся Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов заявил, что на сегодняшний день большинство онкологических заболеваний лечатся или поддаются контролю.

По его словам, лечение обычно либо комплексно, либо комбинировано. Об этом пишет Газета.ru.

- При комплексном лечении применяется: хирургия, химио и лучевая терапия. При комбинированном, совмещают два метода, например, химиотерапия и хирургическое лечение, - объяснил эксперт.

Также Давыдов добавил, что лекарственное лечение может применяться как до хирургического вмешательства, так и после, в зависимости от диагноза.

Доктор также объяснил, что такое биопсия или диагностическая хирургия. Она нужна, когда у пациента при небольшой операции берут небольшой фрагмент опухоли, чтобы установить диагноз или уточнить его и назначить корректное лечение.

До этого телеканал "360" сообщал, что специалисты Сеченовского университета создадут цифровой алгоритм нахождения узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии. Таким образом удастся исключить человеческий фактор при анализе данных, врачи смогут выявлять рак легких на более ранних стадиях. Об этом сообщили в пресс-службе университета.