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Здоровье8 июня 2022 0:03

Врач объяснил россиянам, что большинство онкозаболеваний лечатся

По его словам, лечение обычно либо комплексно, либо комбинировано
София ГОНЧАРОВА
Врач объяснил россиянам, что большинство онкозаболеваний лечатся

Врач объяснил россиянам, что большинство онкозаболеваний лечатся

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов заявил, что на сегодняшний день большинство онкологических заболеваний лечатся или поддаются контролю.

По его словам, лечение обычно либо комплексно, либо комбинировано. Об этом пишет Газета.ru.

- При комплексном лечении применяется: хирургия, химио и лучевая терапия. При комбинированном, совмещают два метода, например, химиотерапия и хирургическое лечение, - объяснил эксперт.

Также Давыдов добавил, что лекарственное лечение может применяться как до хирургического вмешательства, так и после, в зависимости от диагноза.

Доктор также объяснил, что такое биопсия или диагностическая хирургия. Она нужна, когда у пациента при небольшой операции берут небольшой фрагмент опухоли, чтобы установить диагноз или уточнить его и назначить корректное лечение.

До этого телеканал "360" сообщал, что специалисты Сеченовского университета создадут цифровой алгоритм нахождения узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии. Таким образом удастся исключить человеческий фактор при анализе данных, врачи смогут выявлять рак легких на более ранних стадиях. Об этом сообщили в пресс-службе университета.