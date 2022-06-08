В России снизился спрос на курьерскую доставку товаров Фото: Андрей АБРАМОВ

В России средний чек заказов у сервисов доставки с февраля по апрель 2022 года вырос почти в 2,5 раза. Однако вместе с тем общее количество заказов за аналогичный период упало на 32%.. Об этом по итогам исследования сообщает облачный сервис по оптимизации внутригородской логистики Relog, пишет Газета.ru.

Отмечается, что общее количество заказов только в марте текущего года сократилось на 14% в сравнении февралем. Что касается апреля, то, по данным аналитиков, наблюдается падение объема заказов еще на 21%. При этом валовая выручка в секторе с февраля по апрель выросла на 68%.

Возможной причиной сложившейся ситуации эксперты называют инфляцию Также отмечается, что основной спрос на доставку теперь приходится на более обеспеченную и малочисленную часть городского населения, в то время как менее обеспеченные граждане стали отказываться от услуг таких сервисов.

Ранее Life.ru писал, что в 2021 году сервис "VK Работа" и служба доставки "Самокат" провели исследование и выяснили, как изменился спрос на должность курьера за время пандемии. Зарплата курьеров за прошлый год выросла почти на треть. При этом за прошедший год кратно выросло количество вакансий курьеров не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных городах страны.