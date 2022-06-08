Посол Украины в Израиле заявил о планах Киева закупить системы ПВО «Железный купол» Фото: REUTERS

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол".

"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности... Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", - приводит его слова израильская газета Jerusalem.

При этом дипломат отметил ,что Киев не нуждается в пожертвовании системы ПВО, а хочет его купить.

"Железный купол" - это тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

Ранее военный эксперт объяснял, сможет ли "железный купол" защитить Украину. По его словам, Украине негде брать на это деньги.