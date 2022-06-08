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В мире8 июня 2022 1:04

Экс-сотрудник МИД Венесуэлы заявил, что антироссийские санкции ударили по США и Европе

Также, по словам дипломата, США пытаются нормализовать отношения с другими странами, пострадавшими от их внешней политики
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Экс-сотрудник МИД Венесуэлы заявил, что антироссийские санкции ударили по США и Европе

Экс-сотрудник МИД Венесуэлы заявил, что антироссийские санкции ударили по США и Европе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик и бывший сотрудник МИД Венесуэлы Басем Таджелдин заявил, что антироссийские санкции бумерангом ударили по США и Европе.

"Вся эта кампания против России обернулась бумерангом против их (США и ЕС) экономик, достаточно посмотреть на уровень инфляции, отчаяние американцев из-за роста цен, на нестабильность... в европейских странах", - сказал он РИА Новости.

Также, по словам дипломата, США пытаются нормализовать отношения с другими странами, пострадавшими от их внешней политики.

Как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Тем временем, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что потребители сталкиваются с большими проблемами из-за роста цен на энергоносители и продовольствие в западной части Европейского континента.