Посольство РФ в Вашингтоне: США демонстрируют безответственность передачей Киеву артиллерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Передача США артиллерийских систем Украине может привести к эскалации, предупредили в посольстве России в Вашингтоне. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

"Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями", - говорится в комментарии.

Дипломаты отметили, что в США игнорируют очевидную угрозу, что оружие попадет в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.