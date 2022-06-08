Что произошло в ночь на 8 июня

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте Фото: REUTERS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель на мероприятии в Берлине заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. Также Меркель отметила, что ей не кажется, что в текущий момент это может принести пользу.

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