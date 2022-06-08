IT-эксперт рассказал, какие настройки смартфона лучше не трогать Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев заявил, что владельцам гаджетов без специальных знаний, не стоит использовать режим разработчика, а также root-права на смартфонах Android.

"Это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями", - рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, эксперимент с изменением региона в настройках телефона может привести к нежелательным последствиям. Также эксперт предупредил об опасности удаления или изменения системных файлов и приложений, так как это может привести к заражению смартфона вредоносной программой.

Макеев порекомендовал не отказываться от установки обновлений, предлагаемых разработчиками операционной системы и отдельных программ, как многие советуют это в последнее время.

Кстати, в свете повсеместных экономических ограничений со стороны западных стран насущным становится вопрос сможет ли Google отключить работу Android, тем самым оставив пользователей без устройств, которые работают на его базе?

Что делать если не только приложения станут тормозить, но и вся работа смартфона, к примеру, встанет? "Комсомольская правда" вместе с экспертом Григорием Цыгановым подготовила простые инструкции для предотвращения возможных проблем.