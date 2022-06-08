Видео работы вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации показало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО в ходе военной спецоперации.

“В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений Вооруженных сил Украины", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.