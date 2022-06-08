Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" по программе освоения Луны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция подписала разработанные Соединенными Штатами "Соглашения Артемиды" и присоединилась к международной программе освоения Луны, сообщили в госдепартаменте США.

"Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-м государством, подписавшим "Соглашение Артемиды" на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, США планируют возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024-м году.

Ранее kp.ru писал, что Соединенные Штаты собрались застолбить Луну. О том, с чем это связано, и как России не остаться в аутсайдерах, "Комсомольской правде" рассказал сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, эксперт Российского совета по международным делам Эмиль Сайфуллин.