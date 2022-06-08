Захарова заявила, что Запад считает невозможным мирное урегулирование ситуации на Украине

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада не хотят рассматривать мирное урегулирование в качестве решения кризиса на Украине, заявила сегодня, 8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Концепция США и глобального коллективного Запада, натоцентричного, состоит в том, что ни о каком мирном урегулировании речи быть не может, если речь идет о ситуации на Украине", - отметила она.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.