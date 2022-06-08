Что происходит в команде Тутберидзе: опровергаются слухи про уезд в США, фигуристки прибыли на сборы в Новогорск

Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли слухи о переходе в другую сборную. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом 2022 года для команды Тутберидзе наступает особая пора - фигуристки выходят из отпусков и начинают подготовку к следующему сезону. Часть спортсменок уже показали видео из своих номеров во время тренировочных сборов в Новогорске. Вместе с ними работает даже олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Но все-таки главная тема обсуждения - слухи о возможной смене спортивного гражданства дочерью Этери Тутберидзе и переезде тренера в США. "КП-Спорт" рассказывает о последних новостях в команде Тутберидзе на 8 июня 2022 года.

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