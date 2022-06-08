Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Короткая рабочая неделя и длительные выходные ожидают жителей РФ в связи с празднованием Дня России 12 июня 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные будут длиться с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно", - уточнили в ведомстве.

В Роструде также добавили, что нерабочие праздничные дни не могут выступать причиной для урезания зарплаты сотрудникам, получающим оклад. В ситуации, если оклад не установлен - например, сотрудникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, должно выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Ранее kp.ru писал о выходных и праздничных днях в июне 2022-го года в России.

Также расписание выходных и праздничных дней в России на весь 2022-й год можно узнать в производственном календаре.