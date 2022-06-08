Захарова заявила, что заявления Зеленского нужно тщательно перепроверять Фото: Евгения ГУСЕВА

Все заявления президент Украины Владимира Зеленского нужно тщательно перепроверять, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова политика о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять», – сказала дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Высказывания украинского президента – это «явно кем-то написанные тексты, кем-то написанный план», считает представитель российского МИД.

Напомним, накануне Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times. Президент Украины заявил, что тупиковое положение в конфликте с Россией – не вариант для Киева. Он в очередной раз призвал Запад оказать Украине военную помощь. Также Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать.

Как писал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не отказывается от переговоров Путина и Зеленского, однако они невозможны без соответствующей подготовки.