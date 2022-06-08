Абрамович пытается оспорить санкции Евросоюза против него

Роман Абрамович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское издание Times, ссылаясь на юридические документы, направленные ЕС, пишет, что российский предприниматель Роман Абрамович пытается оспорить санкции, наложенные на него в Евросоюще, называя их “дискриминационными и непропорциональными”.

"Откровения содержатся в юридических заявлениях, направленных Евросоюзу, в которых 55-летний российский олигарх утверждает, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и базируются на ложных утверждениях о его близости к президенту России Путину. Предполагается, что такие же заявления были сделаны правительству Британии", - отмечается в публикации.

Также Абрамович заявляет, что платит больше налогов в Британии и ЕС, чем в России, и что его не нужно рассматривать как ведущего донора РФ или сторонника политического курса по Украине.

Ранее сообщалось, что Абрамович попал под санкции Великобритании, продажа «Челси» заблокирована. Не помогло даже обещание миллиардера отдать деньги Украине.