Черногория отключила российские телеканалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черногория, которого является кандидатом в члены Евросоюза, отключила российские каналы, как попавшие под санкции Евросоюза, так и не попавшие туда, сообщил посол России в Подгорице Владислав Масленников.

"В прошедшие выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций ЕС. Но это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорских властей. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что в Черногории отключен и Первый канал, и канал "Победа", в отношении которых ЕС никакие ограничения не принимал.

Ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.