Мосбиржа планирует начать торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом Фото: EAST NEWS

Московская биржа планирует запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом, рассказал директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин. Начало торгов этими валютами запланировано на ближайшее время.

«В ближайшие месяцы мы планируем запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность», – заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Скабелина, у Мосбиржи сегодня около 20 валютных пар на рассмотрении к возможному запуску. Для их запуска требуется выполнение нескольких условий, главное среди которых – это реальный интерес со стороны участников и их клиентов, объяснил директор департамента. Как отметил сотрудник Мосбиржи, для торга валютой необходим постоянный спрос и предложение. Кроме того, добавил он, важно обеспечить наличие маркетмейкеров, то есть фирма, берущих на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг с целью организации их продаж.

Сегодня на Московской бирже торгуются валютные пары с американским долларом, евро, китайским юанем, британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, белорусским рублем, турецкой лирой, японской иеной и казахстанским тенге.