Захарова высмеяла заявление нового пресс-секретаря Белого дома и призвала Псаки вернуться

Мария Захарова, фото: Александр Щербак, ТАСС

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова высмеяла недавно назначенного пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за ее заявление о том, что якобы экономика США сейчас в отличном состоянии.

"Экономика США в настоящее время “в лучшем положении, чем когда-либо в нашей истории”, - заявила Карин Жан-Пьер.

Как отметила Захарова, теперь общественность ожидает очередного комментария от Дональда Трампа по этому вопросу.

Кроме этого, дипломат иронично призвала вернуться обратно бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Джен, вернись, мы все простим!", - написала Захарова.

Ранее сообщалось, что рост инфляции Соединенные Штаты грозит мировой экономике риском рецессии. Пока шансы на рецессию американской экономики оцениваются с вероятностью в 30-35%, отметил экономист.