Hurriyet: Россия не одобрила турецкую военную спецоперацию в Сирии

Россия не одобрила турецкую военную спецоперацию в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не одобрила новую военную спецоперацию Турции в Сирии, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты Hurriyet, Анкара в ходе переговоров с Москвой приостановила подготовку к операции в районе Айн-Исса на северной окраине города Ракка в Сирии после того, как стало известно, что «Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса». В этом районе проходит автодорога, соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере. Как утверждается в сообщении, Россия направила в этот регион новые подкрепления.

В тоже время Военно-воздушные силы Турции начали наносить точечные удары по объектам Рабочей партии Курдистана в Тель-Рифате и Манбидже. Сообщается, что удары нанесены с целью предотвращения нападений.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики планируют провести новую трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана «Сил народной самообороны», которых Анкара признает террористическими организациями.